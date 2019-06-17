Калинская проиграла в финале квалификации турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку турнира в Бирмингеме (Великобритания). В финале квалификации она проиграла представительнице Болгарии Виктории Томовой со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Калинская ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
Имя первой соперницы Томовой в основной сетке соревнований станет известно позже. Турнир с призовым фондом $ 1 006 263 завершится 23 июня.
В 2018 году победительницей турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
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