Бажин — о расставании с Осакой: мне до сих пор больно

Тренер Саша Бажин рассказал, как воспринял расставание с двукратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

«Мне до сих пор больно, но я определённо не затаил злости на Наоми из-за прекращения нашего сотрудничества. Я был рядом, чтобы помочь ей реализовать мечты. Решение о совместной работе всегда было за ней.

Я могу представить, что мы вновь станем работать вместе, если она этого захочет. Хочется думать, что это ещё не конец и мы сможем поработать вместе в будущем. В теннисе бывали случаи, когда игрок и тренер расставались, а затем вновь сходились. Так что это будет не в первый раз и не станет чем-то необычным. Наоми выбрала другой путь, как и я. Но кто знает, что случится в будущем?

Я понимаю, что игрок может расстаться с тренером в любой момент. Но всё равно я не был готов к звонку агента Наоми, после которого я чувствовал себя разбитым. Мы с Наоми и всей командой встретились позже в тот день. Но после той встречи я полагал, что мы со всем разберёмся и она хочет видеть меня рядом. Грустно, что всё закончилось именно так — несколько дней спустя после победы Наоми на Australian Open и завоевания ею звания первой ракетки мира», — цитирует Бажина официальный сайт тура.

Бажин является тренером француженки Кристины Младенович.