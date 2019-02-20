Осака: надеюсь, со временем люди перестанут говорить обо мне и Бажине

Первая ракетка мира японка Наоми Осака, проигравшая француженке Кристине Младенович во втором круге турнира в Дубае со счётом 3:6, 3:6, призналась, что была удивлена ажиотажу вокруг новости о её расставании с тренером Сашей Бажиным.

«Надеюсь, со временем люди перестанут говорить обо мне и Бажине. Сейчас же это главная теннисная новость. Такое ощущение, что люди всё время пристально смотрят на меня. Не думаю, что до сих пор понимаю, в каком положении нахожусь.

В прошлом году я и близко не была так высоко в рейтинге. Люди не обращали внимания на меня. Мне было комфортно.

Турнир в Индиан-Уэллсе? Я ещё никогда не была действующей чемпионкой на каком-то турнире. Надеюсь, вспомню все хорошие времена и почувствую себя лучше. Но сначала нужно туда добраться", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Осака: даже если до конца года не выиграю ни одного матча, переживать не стану

Первая ракетка мира Осака объявила о расставании с тренером Бажиным