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Родина не пустила Младенович во второй круг соревнований в Бирмингеме

Родина не пустила Младенович во второй круг соревнований в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

На старте турнира в Бирмингеме (Великобритания) россиянка Евгения Родина в трёх сетах нанесла поражение представительнице Франции Кристине Младенович — 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

30-летняя уроженка Москвы не подавала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 5 брейков. В активе Младенович 5 эйсов, 7 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал Родина поборется либо с украинкой Даяной Ястремской, либо с представительницей Германии Юлией Гёргес (8).

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала представительница Чехии Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову.

Бирмингем. Женщины. Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония) — Йоханна Конта (Великобритания) — 4:6, 2:6.

17 июня 2019 года, понедельник. 18:50 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
48
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 : 2
Евгения Родина
76
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
1 2 3
           
2 6 4
6 2 6
           
17 июня 2019 года, понедельник. 18:00 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
0 : 2
Йоханна Конта
18
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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