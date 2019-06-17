Родина не пустила Младенович во второй круг соревнований в Бирмингеме

На старте турнира в Бирмингеме (Великобритания) россиянка Евгения Родина в трёх сетах нанесла поражение представительнице Франции Кристине Младенович — 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
30-летняя уроженка Москвы не подавала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 5 брейков. В активе Младенович 5 эйсов, 7 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в четвертьфинал Родина поборется либо с украинкой Даяной Ястремской, либо с представительницей Германии Юлией Гёргес (8).
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала представительница Чехии Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову.
Бирмингем. Женщины. Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония) — Йоханна Конта (Великобритания) — 4:6, 2:6.
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