Медведев: я ненавидел Федерера

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что в детстве его раздражали постоянные победы швейцарца Роджера Федерера.
«Когда мне было десять лет, я ненавидел Роджера. Просто не мог смотреть, как он выигрывает. Я с первых раундов болел за других теннисистов, поскольку хотел, чтобы победил кто-то другой. Когда „Барселона“ выигрывала в футболе всё подряд, я тоже хотел их поражения. Сейчас мне всё равно, кто победит на „Ролан Гаррос“ — Надаль, Роджер или Новак. Я просто расстроен, что сам проиграл в первом круге», — цитирует Медведева The Guardian.
Напомним, на старте турнира в Лондоне Медведев обыграл представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал уроженец Москвы поспорит с победителем матча Джей Кларк (Великобритания, WC) — Люка Пуи (Франция).
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