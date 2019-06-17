Медведев победил Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне под четвёртым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Даниил 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вердаско в Лондоне.
За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с победителем матча Джей Кларк (Великобритания, WC) — Люка Пуи (Франция).
В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
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