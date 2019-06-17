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Медведев победил Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Медведев победил Вердаско в первом круге турнира в Лондоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне под четвёртым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Даниил 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вердаско в Лондоне.

За выход в четвертьфинал Медведев поспорит с победителем матча Джей Кларк (Великобритания, WC) — Люка Пуи (Франция).

В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

17 июня 2019 года, понедельник. 14:20 МСК
Лондон. 1-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
37
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
0 : 2
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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