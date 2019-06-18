Се Шувэй рассказала, как ей удалось победить Соболенко в Бирмингеме

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала победу над Ариной Соболенко из Беларуси в первом круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:1).

«Это было нелегко, потому что я проводила свой первый матч на траве. Я понимала, что придётся тяжело, поэтому была готова ко всему. Я понимала, что она может пробить навылет из любого положения — с подачи, приёма, с задней линии. К тому же она здорово выполняла резаные удары. Я была удивлена. Я поняла, что нужно сосредоточиться на своей игре.

Раньше я не так часто побеждала соперниц из топ-10 и топ-20. Бывало, что я вела в счёте, выигрывала сет, но затем всё ломалось, и я проигрывала. Теперь же я стараюсь сохранять спокойствие, улыбаться и говорю себе: «Может случиться всё, что угодно». Нужно сохранять позитивный настрой и играть как можно лучше. В матче со столь сильной соперницей это помогло", — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.

Во втором круге Се Шувэй сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.