Четырёхкратный победитель ТБШ нанёс травму болгёрл, сбив её с ног

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде французский теннисист Николя Маю случайно нанёс повреждение болгёрл в матче первого круга турнира в Лондоне с представителем США Фрэнсисом Тиафо. При счёте 5:5 во втором сете 37-летний француз, пытаясь достать мяч, поскользнулся и сбил с ног девушку. Болгёрл при этом получила травму руки.

Видео доступно в «твиттере» ATP.

Николя Маю одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). За выход в четвертьфинал француз поспорит с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания).

В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.