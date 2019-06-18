Четырёхкратный победитель ТБШ нанёс травму болгёрл, сбив её с ног
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде французский теннисист Николя Маю случайно нанёс повреждение болгёрл в матче первого круга турнира в Лондоне с представителем США Фрэнсисом Тиафо. При счёте 5:5 во втором сете 37-летний француз, пытаясь достать мяч, поскользнулся и сбил с ног девушку. Болгёрл при этом получила травму руки.
Видео доступно в «твиттере» ATP.
Николя Маю одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). За выход в четвертьфинал француз поспорит с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания).
В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
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