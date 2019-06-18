Монфис выполнил потрясающий удар, которому аплодировал даже соперник
Французский теннисист Гаэль Монфис в матче первого круга турнира в Галле (Германия) с соотечественником Пьер-Югом Эрбером выполнил яркий удар, который заставил восхититься даже его соперника.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
Эрбер одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:4. За выход в четвертьфинал Пьер-Юг поспорит с победителем поединка Рудольф Моллекер (Германия) — Сергей Стаховский (Украина).
Действующим победителем турнира в Галле является хорват Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.
Эрбер — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде. Монфис за карьеру выиграл восемь турниров ATP в одиночном разряде.
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