Стал известен соперник Федерера во втором круге турнира в Галле

На старте турнира в Галле (Германия) швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под первым номером, взял верх над австралийцем Джоном Миллманом — 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Третья ракетка мира выполнил 9 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Миллман дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Федерера станет представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга (WC).

В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич.

Мужчины. Галле. Первый круг

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:2), 6:3.

Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 4:6.