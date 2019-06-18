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Стал известен соперник Федерера во втором круге турнира в Галле

Стал известен соперник Федерера во втором круге турнира в Галле
Теннис / ATP 0

На старте турнира в Галле (Германия) швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под первым номером, взял верх над австралийцем Джоном Миллманом — 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

Третья ракетка мира выполнил 9 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Миллман дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Федерера станет представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга (WC).

В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич.

Мужчины. Галле. Первый круг
Борна Чорич (Хорватия, 4) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:2), 6:3.
Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 4:6.

18 июня 2019 года, вторник. 18:40 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 0
Джон Миллман
57
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
1 2 3
           
7 7 6  
6 1 3  
           
18 июня 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
14
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 0
Хауме Мунар
88
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 3  
           
18 июня 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
17
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
0 : 2
Маттео Берреттини
22
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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