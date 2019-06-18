Стал известен соперник Федерера во втором круге турнира в Галле
На старте турнира в Галле (Германия) швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под первым номером, взял верх над австралийцем Джоном Миллманом — 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Третья ракетка мира выполнил 9 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Миллман дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.
Следующим соперником Федерера станет представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга (WC).
В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич.
Мужчины. Галле. Первый круг
Борна Чорич (Хорватия, 4) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:2), 6:3.
Николоз Басилашвили (Грузия, 6) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 4:6.
18 июня 2019 года, вторник. 18:40 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
2 : 0
57
Джон Миллман
Д. Миллман
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 1
|3
18 июня 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
14
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 0
88
Хауме Мунар
Х. Мунар
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 2
|3
18 июня 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Галле. 1-й круг
Матч окончен
17
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
0 : 2
22
Маттео Берреттини
М. Берреттини
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
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