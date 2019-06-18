Шарапова поборется с Кербер за выход в четвертьфинал Mallorca Open

На старте турнира на Мальорке (Испания) немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, в трёх сетах нанесла поражение представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр (Q) — 7:5, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

31-летняя уроженка Бремена дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и сделала 6 брейков. В активе Бонавентюр 3 эйса, 11 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Кербер сразится с россиянкой Марией Шараповой (WC), которая из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.

В прошлом сезоне чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария.

Женщины. Мальорка. Первый круг

Ализе Корне (Франция) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — 6:0, 6:1.