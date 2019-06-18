Шарапова поборется с Кербер за выход в четвертьфинал Mallorca Open
На старте турнира на Мальорке (Испания) немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, в трёх сетах нанесла поражение представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр (Q) — 7:5, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.
31-летняя уроженка Бремена дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и сделала 6 брейков. В активе Бонавентюр 3 эйса, 11 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Кербер сразится с россиянкой Марией Шараповой (WC), которая из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.
В прошлом сезоне чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария.
Женщины. Мальорка. Первый круг
Ализе Корне (Франция) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — 6:0, 6:1.
18 июня 2019 года, вторник. 19:30 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
6
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 1
118
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
|1
|2
|3
|
|7
|4
|6
|
|5
|6
|2
18 июня 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
56
Ализе Корне
А. Корне
2 : 0
70
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|0
|1
Дождались! Шарапова вернулась на корт и начала громить соперниц
Получилось не сразу, но, когда Мария завелась, – остановить её бедная словачка не имела никаких шансов. Гонка за Уимблдоном началась!
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