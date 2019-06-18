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Шарапова поборется с Кербер за выход в четвертьфинал Mallorca Open

Шарапова поборется с Кербер за выход в четвертьфинал Mallorca Open
Теннис / WTA 0

На старте турнира на Мальорке (Испания) немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, в трёх сетах нанесла поражение представительнице Бельгии Исалин Бонавентюр (Q) — 7:5, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

31-летняя уроженка Бремена дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и сделала 6 брейков. В активе Бонавентюр 3 эйса, 11 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Кербер сразится с россиянкой Марией Шараповой (WC), которая из-за травмы плеча не участвовала в турнирах с января 2019 года.

В прошлом сезоне чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария.

Женщины. Мальорка. Первый круг
Ализе Корне (Франция) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — 6:0, 6:1.

18 июня 2019 года, вторник. 19:30 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 1
Исалин Бонавентюр
118
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
1 2 3
           
7 4 6
5 6 2
           
18 июня 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Мальорка. 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
56
Франция
Ализе Корне
А. Корне
2 : 0
Сара Соррибес-Тормо
70
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
6 6  
0 1  
           
Дождались! Шарапова вернулась на корт и начала громить соперниц
Получилось не сразу, но, когда Мария завелась, – остановить её бедная словачка не имела никаких шансов. Гонка за Уимблдоном началась!
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