Дождались! Шарапова вернулась на корт и начала громить соперниц

Получилось не сразу, но, когда Мария завелась, – остановить её бедная словачка не имела никаких шансов. Гонка за Уимблдоном началась!

4 месяца и 20 дней не проводила матчей россиянка Мария Шарапова – с тех пор, как получила травму плеча в январе и не доиграла из-за неё четвертьфинал в Шэньчжэне против Арины Соболенко, на Australian Open не совладала в 4-м круге с Эшли Барти, а на турнире в Санкт-Петербурге после победы на старте над Дарьей Гавриловой снялась с поединка с Дарьей Касаткиной, чем разочаровала местную публику.

Осталась ли у Шараповой мотивация? Мария разочаровала фанатов и себя Супербитва среды Касаткина – Шарапова не состоялась. Болельщики в шоке.

А дальше было длительное восстановление и несколько неудачных попыток вернуться. В итоге Шарапова полностью пропустила американскую хардовую серию турниров (Индиан-Уэллс и Майами) и двухмесячную грунтовую серию в Европе, завершившуюся «Ролан Гаррос». За это время россиянка откатилась на 85-е место рейтинг-листа WTA. Но это сейчас совсем не важно, а важен настрой, с которым россиянка всё же вышла на корт.

Как фанера над Парижем. «Ролан Гаррос»-2019 пройдёт без Шараповой Мария Шарапова хотела вернуться на корт ещё в середине апреля, а в итоге пропустит весь грунтовый сезон. Она снялась с «Ролан Гаррос».

Произошло это на Мальорке, которая гостеприимно раскрыла для Марии свои объятия. Средиземноморский курорт как нельзя кстати подошёл для долгожданного возвращения россиянки в строй. Сначала Шарапова усердно тренировалась на местных кортах, не забывая знакомиться с достопримечательностями. А потом всё же решилась заявиться на местный турнир категории International, и организаторы во главе с директором Mallorca Open Тони Надалем с радостью предоставили ей «уайлд-кард».

Шарапова приехала в гости к Надалю, чтобы подготовиться к Уимблдону Мария снова выходит на корт. Но увидим ли мы россиянку в деле? Последнее слово – за многострадальным плечом.

Для турнира это, конечно, большой плюс – когда в нём решает сыграть звезда мирового уровня. А то, что это Мария – звезда, говорит хотя тот факт, что, по слухам, россиянка, не будучи сеяной, попросила свой стартовый матч поставить в расписании на вторник – и именно в этот день она турнир и начала.

Трава ждёт. Федерер, Шарапова и Маррей возвращаются на любимое покрытие Шарапова открывает травяной сезон на Мальорке, Федерер – в Галле, а Маррей после операции начнёт путь наверх с турнира в Лондоне.

Сражение со словачкой Викторией Кужмовой получилось нервным – а как могло быть иначе, ведь россиянка не играла больше четырёх месяцев! Сначала Шарапова вышла вперёд с брейком, но соперница тут же отыгралась. При счёте 5:5 уже Кужмова отобрала подачу соперницы, но Мария стойко отразила попытку словачки подать на сет. Дело дошло до тай-брейка, где россиянка отыграла два сетбола, и в итоге вырвала партию за 1 час 4 минуты – 7:6 (10:8). Во втором сете Виктория приуныла, а Мария расправила плечи и разгромила её всухую – 6:0. Кстати у многих теннисисток есть примета – не выигрывать сет под ноль, иначе за этим последует поражение. Обычно они, ведя 5:0, дают сопернице разок взять свою подачу и потом спокойно выигрывают 6:1. Но именно Шарапова в эту примету не верит. Наоборот, она любит навешивать соперницам «баранки» – это своего рода фирменный знак россиянки, которая всем старается показать, что главная соперница для неё – она сама. Со всеми же остальными она будет расправляться как удав с кроликом.

Это была первая победа Шараповой на траве после Уимблдона-2015. Самое время подумать об успешном выступлении на Уимблдоне-2019.