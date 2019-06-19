Шарапова: мне нужно работать и прибавлять, но надо было с чего-то начать

Россиянка Мария Шарапова осталась удовлетворена своей игрой в матче первого круга турнира Mallorca Open, где она обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 7:6 (10:8), 6:0.

«Это моя первая победа за несколько месяцев. Рада вернуться на Мальорку. Прекрасное место, чтобы подготовиться к Уимблдону. Выигрывать всегда приятно. Прошло много времени с того момента, как я последний раз вышла на корт. Мне нужно много работать и прибавлять, но важен первый шаг.

Я была сосредоточена на том, чтобы доиграть матч. Было проделано много работы. Особое внимание уделено травме и правильному восстановлению. Приятно снова взяться за дело, которым занималась с юного возраста. Это неповторимое чувство.

В теннисе никогда не знаешь, что будет дальше. Когда залечиваешь травму, трудно думать о будущем. Конечно, мне хочется хорошо выступать на серьёзных турнирах, однако надо с чего-то начать. Я давно не играла на траве", — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.