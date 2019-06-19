Шарапова: мне нужно работать и прибавлять, но надо было с чего-то начать

Россиянка Мария Шарапова осталась удовлетворена своей игрой в матче первого круга турнира Mallorca Open, где она обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову со счётом 7:6 (10:8), 6:0.
«Это моя первая победа за несколько месяцев. Рада вернуться на Мальорку. Прекрасное место, чтобы подготовиться к Уимблдону. Выигрывать всегда приятно. Прошло много времени с того момента, как я последний раз вышла на корт. Мне нужно много работать и прибавлять, но важен первый шаг.
Я была сосредоточена на том, чтобы доиграть матч. Было проделано много работы. Особое внимание уделено травме и правильному восстановлению. Приятно снова взяться за дело, которым занималась с юного возраста. Это неповторимое чувство.
В теннисе никогда не знаешь, что будет дальше. Когда залечиваешь травму, трудно думать о будущем. Конечно, мне хочется хорошо выступать на серьёзных турнирах, однако надо с чего-то начать. Я давно не играла на траве", — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.
- 19 июня 2019
-
00:59
-
00:40
- 18 июня 2019
-
23:42
-
22:49
-
20:49
-
19:10
-
18:23
-
17:55
-
15:31
-
15:05
-
14:10
-
13:55
-
13:00
-
12:18
-
11:05
-
10:25
-
10:03
-
09:37
-
09:24
-
09:18
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:40
-
20:52
-
19:12
-
18:13
-
16:47
-
15:38
-
15:33
-
14:55
-
14:08
-
13:23
-
12:30
-
12:04
-
11:34
-
10:53