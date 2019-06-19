Хачанов, Медведев и Рублёв — в заявке на турнир Citi Open в Вашингтоне

Стал известен заявочный список участников турнира категории «ATP 500», который пройдёт на хардовых кортах Вашингтона в период с 27 июня по 4 августа.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Греции Стефанос Циципас. Своё участие также подтвердили японец Кей Нисикори, представитель ЮАР Кевин Андерсон, хорват Марин Чилич, француз Гаэль Монфис и канадец Милош Раонич.



Помимо этого в основной сетке турнира сыграют три представителя России — Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.



Интересно, что не планирует защищать чемпионский титул немец Александр Зверев. Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Австралии Алекса де Минора — 6:2, 6:4.