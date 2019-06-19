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Хачанов, Медведев и Рублёв — в заявке на турнир Citi Open в Вашингтоне

Хачанов, Медведев и Рублёв — в заявке на турнир Citi Open в Вашингтоне
Теннис / ATP 0

Стал известен заявочный список участников турнира категории «ATP 500», который пройдёт на хардовых кортах Вашингтона в период с 27 июня по 4 августа.

Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Греции Стефанос Циципас. Своё участие также подтвердили японец Кей Нисикори, представитель ЮАР Кевин Андерсон, хорват Марин Чилич, француз Гаэль Монфис и канадец Милош Раонич.

Помимо этого в основной сетке турнира сыграют три представителя России — Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Интересно, что не планирует защищать чемпионский титул немец Александр Зверев. Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее представителя Австралии Алекса де Минора — 6:2, 6:4.

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