Ф. Лопес прокомментировал подозрение в участии в договорных матчах
Испанец Фелисьяно Лопес считает себя непричастным к договорным матчам. Напомним, 37-летний теннисист подозревается полицией в сдаче матча на парном Уимблдоне-2017.
«Мы ни в чём не виноваты. Никто не имеет права очернять наши имена таким образом», — цитирует Лопеса Essentially Sports.
Напомним, в распоряжении испанской полиции имеется аудиозапись разговора бывшего испанского футболиста Карлоса Аранды с его другом. Карлос убеждал знакомого поставить против Лопесов, объясняя это тем, что теннисисты гарантированно проиграют свой матч первого круга парного Уимблдона-2017. Так и вышло — в четырёх партиях Марк и Фелисьяно уступили австралийскому дуэту Джон-Патрик Смит/Мэтт Рид — 6:3, 6:7, 2:6, 4:6.
Фелисьяно и Марк Лопесы подозреваются в участии в договорном матче на Уимблдоне
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