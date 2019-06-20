Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ф. Лопес – об обвинении в сдаче матча на Уимблдоне: категорически всё отрицаю

Ф. Лопес – об обвинении в сдаче матча на Уимблдоне: категорически всё отрицаю
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал материал газеты El Confidencial, в котором говорилось об участии спортсмена в договорном матче в парном разряде Уимблдона в 2017 году вместе с Марком Лопесом. Испанец поспешил откреститься от всех обвинений в свой адрес.

«Я чувствую, что сейчас крайне важно обратиться к общественности и категорически отрицать любую связь с описанными событиями, в которых утверждается об организации договорных матчей», — приводит слова испанца AP News.

В материале El Confidencial было сказано, что в результате расследования появились данные о странном характере матча. Информация о том, что испанцы уступят, поступила за несколько часов до начала поединка.

Фелисьяно Лопес заявил, что не имеет к делу никакого отношения и уже обратился в организацию Tennis Integrity Unit (TIU), занимающуюся расследованиями договорных матчей. По словам испанца, он готов к полному сотрудничеству.

Фелисьяно и Марк Лопесы подозреваются в участии в договорном матче на Уимблдоне
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент