Ф. Лопес – об обвинении в сдаче матча на Уимблдоне: категорически всё отрицаю

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал материал газеты El Confidencial, в котором говорилось об участии спортсмена в договорном матче в парном разряде Уимблдона в 2017 году вместе с Марком Лопесом. Испанец поспешил откреститься от всех обвинений в свой адрес.
«Я чувствую, что сейчас крайне важно обратиться к общественности и категорически отрицать любую связь с описанными событиями, в которых утверждается об организации договорных матчей», — приводит слова испанца AP News.
В материале El Confidencial было сказано, что в результате расследования появились данные о странном характере матча. Информация о том, что испанцы уступят, поступила за несколько часов до начала поединка.
Фелисьяно Лопес заявил, что не имеет к делу никакого отношения и уже обратился в организацию Tennis Integrity Unit (TIU), занимающуюся расследованиями договорных матчей. По словам испанца, он готов к полному сотрудничеству.
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