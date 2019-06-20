Ф. Лопес – об обвинении в сдаче матча на Уимблдоне: категорически всё отрицаю

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал материал газеты El Confidencial, в котором говорилось об участии спортсмена в договорном матче в парном разряде Уимблдона в 2017 году вместе с Марком Лопесом. Испанец поспешил откреститься от всех обвинений в свой адрес.



«Я чувствую, что сейчас крайне важно обратиться к общественности и категорически отрицать любую связь с описанными событиями, в которых утверждается об организации договорных матчей», — приводит слова испанца AP News.



В материале El Confidencial было сказано, что в результате расследования появились данные о странном характере матча. Информация о том, что испанцы уступят, поступила за несколько часов до начала поединка.



Фелисьяно Лопес заявил, что не имеет к делу никакого отношения и уже обратился в организацию Tennis Integrity Unit (TIU), занимающуюся расследованиями договорных матчей. По словам испанца, он готов к полному сотрудничеству.



Фелисьяно и Марк Лопесы подозреваются в участии в договорном матче на Уимблдоне