Теннисисты из Косово провели матч на вершине горы высотой 2656 метров

Теннисная сборная Косово совершила восхождение на гору Джяравица, находящуюся на границе с Албанией. Достигнув вершины, спортсмены, взявшие с собой мячи и ракетки, решили провести тренировочный матч на высоте 2656 метров.



Разумеется, никаких условий для игры на вершине не было, поэтому пришлось играть на неустойчивой поверхности, не давая мячу коснуться земли. Была натянута сетка, после чего 17-летняя теннисистка Блеарта Укехаксхадж провела с партнёром по команде импровизированный поединок.

Видео этой необычной встречи можно посмотреть в официальном аккануте Международной федерации тенниса (ITF) в «Инстаграме».



Блеарта Укехаксхадж уже успела дебютировать за национальную команду, несмотря на возраст. Она принимала участие в матчах Кубка Федераций с представительницами сборных Исландии и Кипра в одиночном разряде. Однако в обеих встречах ей не удалось добыть победу.