Кирьос — главному арбитру: ты чокнутый, и шляпа твоя нелепая!

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз стал участником скандала на турнире в Лондоне (Великобритания). В матче первого круга с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной австралиец вступил в резкий спор с судьями, говорится в сообщении Daily Express.



Выигрывая 5:4 в первом сете, Кирьос не согласился с решением линейного арбитра, не зафиксировавшего аут после подачи теннисиста из Испании. «Братан, ты [очень плох]. Мяч прошёл так далеко! Что ты делаешь? Разве это не вторая подача?» — сказал австралиец линейному судье.



После этого главный арбитр вынес Кирьосу предупреждение, после чего выслушал экспрессивную реакцию теннисиста на это решение. «Ты чокнутый. Твоя шляпа выглядит нелепо! Почему ты носишь её? Сейчас даже не солнечно! Не говори со мной. Я не собираюсь выкладываться на 100%, когда работают парни, которые предвзято судят игру», — сказал австралиец.



Несмотря на ситуацию, Кирьос продолжил встречу и одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3.