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Медведев разгромил Шварцмана и вышел в полуфинал Queens Club в Лондоне

Медведев разгромил Шварцмана и вышел в полуфинал Queens Club в Лондоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в четвертьфинальном обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Медведев 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету аргентинского теннисиста 1 двойная ошибка. Подачами навылет Шварцман не отличился.

За выход в финал турнира Медведев поспорит с победителем пары Николя Маю (Франция) — Жиль Симон (Франция).

Действующим чемпионом Queens Club является хорват Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

21 июня 2019 года, пятница. 14:10 МСК
Лондон. 1/4 финала
Матч окончен
Диего Шварцман
23
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
0 : 2
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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