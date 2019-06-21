Медведев разгромил Шварцмана и вышел в полуфинал Queens Club в Лондоне
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в четвертьфинальном обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Медведев 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету аргентинского теннисиста 1 двойная ошибка. Подачами навылет Шварцман не отличился.
За выход в финал турнира Медведев поспорит с победителем пары Николя Маю (Франция) — Жиль Симон (Франция).
Действующим чемпионом Queens Club является хорват Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
21 июня 2019 года, пятница. 14:10 МСК
Лондон. 1/4 финала
Матч окончен
23
Диего Шварцман
Д. Шварцман
0 : 2
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
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