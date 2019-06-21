Медведев разгромил Шварцмана и вышел в полуфинал Queens Club в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в четвертьфинальном обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Медведев 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету аргентинского теннисиста 1 двойная ошибка. Подачами навылет Шварцман не отличился.



За выход в финал турнира Медведев поспорит с победителем пары Николя Маю (Франция) — Жиль Симон (Франция).



Действующим чемпионом Queens Club является хорват Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее серба Новака Джоковича — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

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