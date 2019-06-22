Барти, претендующая на звание первой ракетки мира, вышла в финал в Бирмингеме

В полуфинале соревнований в Бирмингеме (Великобритания) представительница Австралии Эшли Барти, посеянная под вторым номером, нанесла поражение чешке Барборе Стрыцовой — 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Победительница «Ролан Гаррос» — 2019 выполнила 11 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из четырёх. В активе Стрыцовой 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

В финале Барти сыграет либо с немкой Юлией Гёргес (8), либо с Петрой Мартич из Хорватии. Если Эшли завоюет титул, то станет первой ракеткой мира. На текущий момент рейтинг WTA возглавляет японка Наоми Осака.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова.