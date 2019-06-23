Чакветадзе: у Шараповой явные проблемы с мотивацией

Полуфиналистка US Open 2007 года Анна Чакветадзе выразила мнение, что россиянка Мария Шарапова способна вернуться на прежний высокий уровень. По её мнению, самой большой сложностью для Шараповой может оказаться недостаток мотивации.

Ранее Мария, не игравшая с января 2019 года из-за травмы плеча, дошла до второго круга турнира на Мальорке (Испания), где проиграла немке Анжелике Кербер.

«Мне кажется, ей по силам вернуться в былую форму, но есть явные проблемы с мотивацией. Ей стало совсем тяжело, ведь она долго выступала на одном уровне, а таких людей в теннисе мало. На протяжении длительного времени Мария держалась в десятке сильнейших, выигрывала «Большие шлемы», а затем попала в такую ситуацию. Думаю, она будет предпринимать все попытки, чтобы дойти хотя бы до финала. При этом всем понятно, что спортсмену после 30, особенно девушке, каждая игра даётся уже непросто. Другие приоритеты в жизни, а тело требует больше времени на восстановление», — цитирует Чакветадзе «RT на русском».