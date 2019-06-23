Маррей: не чувствую никакой боли в бедре — это потрясающе
Британский теннисист Энди Маррей, проводящий в Лондоне первый турнир после операции на тазобедренном суставе, рассказал о самочувствии.
«Не ощущаю никакой боли в бедре. Немного побаливает спина. Приходится часто наклоняться за мячом, а в парном разряде ты всегда находишься в полусидячем положении. Рука немного устала от подачи. Но с бедром всё отлично. Вообще ничего не чувствую. Это потрясающе», — цитирует Маррея The Guardian.
Маррей, выступающий вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом, в финале парного турнира в Лондоне сыграет с дуэтом Джо Солсбери (Великобритания)/Раджив Рам (США).
Ранее Маррей объявил, что сыграет на Уимблдоне. Двукратный олимпийский чемпион выступит в паре с обладателем «карьерного шлема» в паре из Франции Пьер-Югом Эрбером.
Шарапова намекнула на возможное выступление в дуэте с Э. Марреем на Уимблдоне
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