Маррей: не чувствую никакой боли в бедре — это потрясающе

Британский теннисист Энди Маррей, проводящий в Лондоне первый турнир после операции на тазобедренном суставе, рассказал о самочувствии.

«Не ощущаю никакой боли в бедре. Немного побаливает спина. Приходится часто наклоняться за мячом, а в парном разряде ты всегда находишься в полусидячем положении. Рука немного устала от подачи. Но с бедром всё отлично. Вообще ничего не чувствую. Это потрясающе», — цитирует Маррея The Guardian.

Маррей, выступающий вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом, в финале парного турнира в Лондоне сыграет с дуэтом Джо Солсбери (Великобритания)/Раджив Рам (США).

Ранее Маррей объявил, что сыграет на Уимблдоне. Двукратный олимпийский чемпион выступит в паре с обладателем «карьерного шлема» в паре из Франции Пьер-Югом Эрбером.