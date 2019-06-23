Рублёв проиграл 579-й ракетке мира в финале квалификации турнира в Истбурне
Россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в основную сетку соревнований в Истбурне (Великобритания), уступив в трёх сетах хозяину кортов Полу Джуббу со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.
Турнир категории ATP 250 в Истбурне с призовым фондом € 745 880 продлится до 29 июня. В нём не примут участия российские теннисисты. Лидером посева стал аргентинец Гидо Пелья. Второй номер присвоен сербу Ласло Джере, третий — представителю Великобритании Кайлу Эдмунду, четвёртый — Душану Лайовичу из Сербии.
Напомним, Рублёв недавно восстановился после травмы правого запястья. Ранее он выступил в квалификации на турнире в Галле (Германия), где проиграл 222-й ракетке мира немцу Матсу Мораингу — 3:6, 7:5, 6:7 (5:7).
Рублёв показал на видео, как восстанавливался после травмы
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