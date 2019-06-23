Видеообзор победы Федерера над Гоффеном в финале турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер в финале соревнований в Галле (Германия) в двух сетах нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Для 37-летнего теннисиста это первый турнир, который он выиграл 10 раз.

Федерер 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. В активе его визави 5 двойных ошибок и ни одного сделанного брейка. Кроме того, оба спортсмена выполнили по 7 эйсов.

В Галле Федерер завоевал 102-й титул. Уроженец Базеля также побеждал на соревнованиях в Базеле (9), Уимблдоне и Дубае (по 8), Цинциннати (7), ATP Finals, Australian Open (по 6), US Open, Индиан-Уэллс (по 5).

В полуфиналах Федерер взял верх над французом Пьер-Югом Эрбером — 6:3, 6:3, а Гоффен переиграл Маттео Берреттини из Италии со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В 2018 году чемпионом турнира в Галле стал хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.