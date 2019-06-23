Федерер на турнире в Галле установил личный рекорд

Швейцарец Роджер Федерер в финале соревнований в Галле (Германия) в двух сетах нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Для 37-летнего теннисиста это первый турнир, который он выиграл 10 раз.

Напомним, в Галле Федерер завоевал свой 102 титул. Уроженец Базеля также побеждал на соревнованиях в Базеле (9), Уимблдоне и Дубае (по 8), Цинциннати (7), ATP Finals, Australian Open (по 6), US Open, Индиан-Уэллс (по 5).

В полуфиналах Gerry Weber Open Федерер взял верх над французом Пьер-Югом Эрбером — 6:3, 6:3, а Гоффен переиграл Маттео Берреттини из Италии со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



В 2018 году чемпионом турнира в Галле стал хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.