Кенин выиграла турнир в Мальорке, одолев в финале Бенчич
Софья Кенин (7) стала победительницей турнира в Мальорке. Американская теннисистка в трёх сетах переиграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.
Американка подала 6 эйсов и допустила 3 двойных ошибки. При этом она смогла реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов. Её оппонентка 3 раза подала навылет. Совершила 13 двойных ошибок и смогла взять три гейма на подаче соперницы.
В полуфинале теннисистка из США в напряжённом трёхсетовом матче одолела вторую сеяную соревнований, Анастасию Севастову из Латвии, со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
А Бенчич, посеянная под третьим номером на турнире на Мальорке, одержала победу над первой ракеткой соревнований Анжеликой Кербер из Германии со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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