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Кудерметова опустилась на 34-ю строчку в чемпионской гонке WTA

Кудерметова опустилась на 34-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис / Уимблдон 2019 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 июня российская теннисистка Вероника Кудерметова опустилась на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 24 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4645.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3525.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3456.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 3146.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2961.
6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2599.
7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2327.
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 1963.
10 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827.
...
34 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 799...
38 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 761…
44 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...
57 (57). Анна Блинкова (Россия) — 591...
71 (69). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...
81 (76). Дарья Касаткина (Россия) — 442.
82 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 435...
87 (95). Маргарита Гаспарян (Россия) — 429.
88 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) — 417...
97 (98). Мария Шарапова (Россия) — 385.

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