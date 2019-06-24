Кудерметова опустилась на 34-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 июня российская теннисистка Вероника Кудерметова опустилась на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 24 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4645.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3525.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3456.

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 3146.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2961.

6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2599.

7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2327.

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 1963.

10 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827.

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34 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 799...

38 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 761…

44 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...

57 (57). Анна Блинкова (Россия) — 591...

71 (69). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...

81 (76). Дарья Касаткина (Россия) — 442.

82 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 435...

87 (95). Маргарита Гаспарян (Россия) — 429.

88 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) — 417...

97 (98). Мария Шарапова (Россия) — 385.