Кудерметова опустилась на 34-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 24 июня российская теннисистка Вероника Кудерметова опустилась на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 24 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4645.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 3525.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3456.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 3146.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2961.
6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2599.
7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2350.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2327.
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 1963.
10 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 1827.
...
34 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 799...
38 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 761…
44 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 718...
57 (57). Анна Блинкова (Россия) — 591...
71 (69). Виталия Дьяченко (Россия) — 464...
81 (76). Дарья Касаткина (Россия) — 442.
82 (78). Вера Звонарёва (Россия) — 435...
87 (95). Маргарита Гаспарян (Россия) — 429.
88 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) — 417...
97 (98). Мария Шарапова (Россия) — 385.
- 24 июня 2019
-
09:16
-
09:13
-
09:06
-
09:02
-
08:52
-
03:55
-
00:59
-
00:17
- 23 июня 2019
-
23:21
-
22:20
-
21:12
-
19:51
-
19:40
-
18:52
-
17:19
-
16:49
-
15:58
-
15:36
-
15:19
-
14:42
-
14:27
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51