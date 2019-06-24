Барти стала первой ракеткой мира

Как 1,5 года отдыхать от тенниса и выиграть «Ролан Гаррос». История Эшли Барти

Барти, в 18 лет уставшая от тенниса и ушедшая в крикет, сейчас неожиданно стала чемпионкой в Париже и близка к званию первой ракетки мира.