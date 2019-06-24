Барти стала первой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 24 июня австралийская теннисистка Эшли Барти поднялась на первую строчку, немка Анжелика Кербер — на пятую, румынка Симона Халеп — на седьмую.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 30-ю позицию.
Рейтинг WTA. 24 июня
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6540.
2 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425.
5 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4685.
6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4555.
7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963.
8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3868.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
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30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1790...
45 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185...
52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1118...
58 (59). Вероника Кудерметова (Россия) — 971...
61 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929...
71 (73). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
73 (76). Евгения Родина (Россия) — 805...
77 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 769…
80 (85). Мария Шарапова (Россия) — 740...
86 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710.
87 (92). Анна Блинкова (Россия) — 704.
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