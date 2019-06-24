Стали известны соперники россиян в квалификации Уимблдона

В квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде сыграют три представителя России. Евгений Донской (23) стартует матчем с боснийцем Мирзой Башичем, а Алексей Ватутин сразится с американцем Бьорном Фрэтэнджело (27).



Евгений Карловский в первом раунде отбора встретится с бельгийцем Киммером Коппеянсом. Матчи квалификации Уимблдона начнутся сегодня, 24 июня.



Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Для Джоковича эта победа стала четвёртой в карьере на Уимблдоне.



Сегодня также будет представлена сетка квалификации в женском одиночном разряде.

Стали известны первые обладатели «уайлд-кард» на Уимблдон