Стали известны соперники россиян в квалификации Уимблдона
В квалификации Уимблдона в мужском одиночном разряде сыграют три представителя России. Евгений Донской (23) стартует матчем с боснийцем Мирзой Башичем, а Алексей Ватутин сразится с американцем Бьорном Фрэтэнджело (27).
Евгений Карловский в первом раунде отбора встретится с бельгийцем Киммером Коппеянсом. Матчи квалификации Уимблдона начнутся сегодня, 24 июня.
Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Для Джоковича эта победа стала четвёртой в карьере на Уимблдоне.
Сегодня также будет представлена сетка квалификации в женском одиночном разряде.
Стали известны первые обладатели «уайлд-кард» на Уимблдон
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