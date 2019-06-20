Стали известны первые обладатели «уайлд-кард» на Уимблдон
Организаторы Уимблдона объявили имена первых игроков, которым был предоставлен «уайлд-кард». В мужском турнире приглашения получили киприот Маркос Багдатис, а также британцы Джей Кларк, Джеймс Уорд и Пол Джабб.
Ранее стало известно, что 38-летний австралиец Ллейтон Хьюитт получил приглашение для участия в парных соревнованиях.
У женщин «уайлд-кард» в основную сетку получили представительница Польши Ига Свёнтек, а также британки Хэрриет Дарт, Кэйти Суон и Хитер Уотсон, сообщает официальный сайт соревнований.
Матчи квалификации Уимблдона начнутся 24 июня. Поединки основной сетки стартуют 1 июля.
В 2018 году победителями травяного турнира «Большого шлема» стали серб Новак Джокович и немка Анжелика Кербер.
Маррей назвал главных фаворитов Уимблдона
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