Стали известны первые обладатели «уайлд-кард» на Уимблдон

Организаторы Уимблдона объявили имена первых игроков, которым был предоставлен «уайлд-кард». В мужском турнире приглашения получили киприот Маркос Багдатис, а также британцы Джей Кларк, Джеймс Уорд и Пол Джабб.

Ранее стало известно, что 38-летний австралиец Ллейтон Хьюитт получил приглашение для участия в парных соревнованиях.

У женщин «уайлд-кард» в основную сетку получили представительница Польши Ига Свёнтек, а также британки Хэрриет Дарт, Кэйти Суон и Хитер Уотсон, сообщает официальный сайт соревнований.

Матчи квалификации Уимблдона начнутся 24 июня. Поединки основной сетки стартуют 1 июля.

В 2018 году победителями травяного турнира «Большого шлема» стали серб Новак Джокович и немка Анжелика Кербер.