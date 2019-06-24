Федерер: это особенный момент в моей карьере

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал завоевание титула на турнире в Галле (Германия). В финале он нанёс поражение представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Роджер стал 10-кратным победителем этим соревнований.

«Это потрясающе. По какой-то причине я не думал, что мне это когда-нибудь удастся. Я не так много об этом размышлял. Я шёл от игры к игре, не заглядывая вперёд, потому что матч второго круга и четвертьфинал получились очень сложными.

Я даже не думал о том, что почувствую, если выиграю титул. Но это случилось. Я впервые выиграл 10 титулов на одном турнире. Конечно, это особенный момент в моей карьере.

В первых 10 геймах Гоффен играл лучше. У него было больше шансов. Шансы эти были отличными. Затем я здорово провёл тай-брейк.

Мне удалось сразу уйти в отрыв во втором сете, сделав брейк. Это, пожалуй, немного успокоило мои нервы. Возможно, уровень игры соперника немного снизился, но всё равно играть было нелегко из-за тени и скорости покрытия. Давид провёл прекрасную неделю. Он здорово чувствовал игру на задней линии. Но я сумел создать ему трудности и в концовке демонстрировал отличный теннис. Я просто счастлив", — цитирует Федерера официальный сайт тура.