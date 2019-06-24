Родина не смогла преодолеть первый круг турнира в Истбурне

Россиянка Евгения Родина на старте турнира в Истбурне (Великобритания) в трёх сетах проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 5:7. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

В активе 30-летней уроженки Москвы 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15. Её визави 10 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 6 брейков. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге Жабер должна была сыграть с австралийкой Эшли Барти, но первая ракетка мира снялась с соревнований. Теперь Онс сразится с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой.

Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является датчанка Каролина Возняцки.