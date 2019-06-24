Чакветадзе: для Шараповой микст и одиночный разряд — это как Марс и Земля

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе оценила перспективы возможного совместного выступления россиянки Марии Шараповой и британца Энди Маррея в смешанном парном разряде на Уимблдоне.

«Такое невозможно по определению! Микст и одиночный разряд — это как Марс и Земля. У Марии другие планы. Даже если представить, что они рискнули бы пойти на такую авантюру, то вряд ли это принесло бы ей пользу. Помнится, она пробовала свои силы в парном разряде с Еленой Весниной — ничего из этого не получилось. Маша и пара — это несовместимые понятия. Не будет же она играть лишь для того, чтобы получать какие-то символические деньги! Ей надо выигрывать турниры в своём разряде. Так что это не более чем шутка», — цитирует Чакветадзе «RT на русском».