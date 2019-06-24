Карловский и Донской успешно стартовали в квалификации Уимблдона, Ватутин выбыл
Сегодня, 24 июня, у мужчин стартовали матчи квалификации Уимблдона, в которых приняли участие три российских теннисиста.
Евгений Карловский добился победы над бельгийцем Киммером Коппеянсом со счётом 6:3, 7:5. Евгений Донской выиграл у представителя Боснии и Герцеговины Мирзы Башича — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Потерпел поражение Алексей Ватутин, уступивший американцу Бьорну Фрэтэнджело со счётом 4:6, 4:6.
Следующим соперником Карловского станет испанец Педро Мартинес-Портеро, Донской встретится с Ясутакой Утиямой из Японии. Матчи пройдут 25 июня.
Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
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