Карловский и Донской успешно стартовали в квалификации Уимблдона, Ватутин выбыл

Сегодня, 24 июня, у мужчин стартовали матчи квалификации Уимблдона, в которых приняли участие три российских теннисиста.

Евгений Карловский добился победы над бельгийцем Киммером Коппеянсом со счётом 6:3, 7:5. Евгений Донской выиграл у представителя Боснии и Герцеговины Мирзы Башича — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Потерпел поражение Алексей Ватутин, уступивший американцу Бьорну Фрэтэнджело со счётом 4:6, 4:6.

Следующим соперником Карловского станет испанец Педро Мартинес-Портеро, Донской встретится с Ясутакой Утиямой из Японии. Матчи пройдут 25 июня.

Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).