Бывшая восьмая ракетка мира Багдатис завершит карьеру после Уимблдона

Киприот Маркос Багдатис сообщил, что завершит карьеру после Уимблдона, который стартует 1 июля. Уроженец Лимассола получил «уайлд-кард» на эти соревнования.

«Я хотел бы сообщить, что предстоящий Уимблдон будет последним турниром в моей профессиональной карьере. Я благодарен Всеанглийскому клубу за предоставленный „уайлд-кард“ и возможность попрощаться со спортом, который я так сильно люблю. Со спортом, который был частью моей жизни более 30 лет. Это было непростое решение. Но мне нелегко вернуться на прежний уровень. Последние два года были сложными для меня из-за травм и боли.

У меня прекрасная жена, две маленькие дочки, вскоре родится третий ребёнок. Так что я невероятно рад, что смогу больше времени проводить с ними дома. Несмотря на то что мне грустно прощаться с теннисом, я с нетерпением жду нового этапа своей жизни», — в частности, написал Багдатис в своём «фейсбуке».

За карьеру 34-летний Багдатис выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он поднимался до восьмой строчки. В 2006 году киприот дошёл до финала Australian Open.