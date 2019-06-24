Энди Маррей — о встрече с Моуринью: он просто подошёл и молча обнял

Британский теннисист Энди Маррей, вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом завоевавший титул в парном разряде на турнире в Лондоне, рассказал о встрече с футбольным тренером Жозе Моуринью.
«Моуринью — большой теннисный фанат. Я несколько раз уже пересекался с ним на турнирах. Однажды я встретил его, когда проиграл Федереру на Итоговом турнире в 2014 году. Я проиграл со счётом 0:6, 1:6 — Роджер меня просто уничтожил. Тогда я увидел Жозе. Он просто подошёл и обнял меня. Без слов. Просто крепко обнял. Это фантастика, ведь в таких случаях люди пытаются подобрать какие-то слова, но ничего не работает. Ему ничего не нужно было говорить — его объятие всё сказало за него. На этой неделе я был рад увидеть его снова. Всегда нравится с ним общаться, особенно на тему футбола», — приводит слова Маррея ВВС.
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