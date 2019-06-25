Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации Уимблдона

Стали известны соперницы российских теннисисток в квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. В отборочном турнире примут участие восемь спортсменок.
Наталья Вихлянцева сыграет с чешкой Анастасией Зарицкой, Софья Жук – с американкой Варварой Лепченко, Анна Калинская — с представительницей Украины Мартой Костюк, Варвара Флинк – с итальянкой Жасмине Паолини, Людмила Самсонова – с Хань Синьюнь из Китая, Валентина Ивахненко – с китаянкой Ма Шючжуе, Анна Блинкова – с Зоуи Хивс из Австралии, Валерия Савиных – с представительницей Бельгии Яниной Викмайер.
В 2019 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой единственного турнира «Большого шлема», проходящего на траве, является немка Анжелика Кербер. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла у американки Серены Уильямс – 6:3, 6:3.
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