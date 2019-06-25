Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сенсационная победительница турнира в Индиан-Уэллсе снялась с Уимблдона

Сенсационная победительница турнира в Индиан-Уэллсе снялась с Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Уимблдона из травмы плеча, сообщается в «твиттере» Tennis Canada. В марте она преподнесла сенсацию, став победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В последний раз Андрееску выходила на корт на Открытом чемпионате Франции. Она выиграла матч первого круга у чешки Мари Бузковой, а затем снялась с соревнований.

На победном турнире в Индиан-Уэллсе Бьянка, в частности, обыграла испанку Гарбинье Мугурусу, украинку Элину Свитолину, а в финале одолела немку Анжелику Кербер.

В январе канадка дошла до финала турнира в Окленде (Новая Зеландия), а в марте остановилась в шаге от финала на соревнованиях в Акапулько (Мексика). В рейтинге WTA она занимает 25-ю строчку.

Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент