Сенсационная победительница турнира в Индиан-Уэллсе снялась с Уимблдона

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Уимблдона из травмы плеча, сообщается в «твиттере» Tennis Canada. В марте она преподнесла сенсацию, став победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В последний раз Андрееску выходила на корт на Открытом чемпионате Франции. Она выиграла матч первого круга у чешки Мари Бузковой, а затем снялась с соревнований.

На победном турнире в Индиан-Уэллсе Бьянка, в частности, обыграла испанку Гарбинье Мугурусу, украинку Элину Свитолину, а в финале одолела немку Анжелику Кербер.

В январе канадка дошла до финала турнира в Окленде (Новая Зеландия), а в марте остановилась в шаге от финала на соревнованиях в Акапулько (Мексика). В рейтинге WTA она занимает 25-ю строчку.