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Блинкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Блинкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Анна Блинкова (2) пробилась во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований она обыграла представительницу Австралии Зои Хивз со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Анна 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий раунд квалификации Уимблдона Блинкова поспорит с итальянкой Мартиной Ди Джузеппе.

Ранее в первом круге отбора победила россиянка Анна Калинская. В квалификации также сыграют россиянки Наталья Вихлянцева, Софья Жук, Варвара Флинк, Людмила Самсонова, Валентина Ивахненко и Валерия Савиных.

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