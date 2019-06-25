Калинская победила 16-летнюю украинку Костюк в квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Анна Калинская (30) вышла во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
20-летняя россиянка дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 16-летней украинки 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в третий раунд квалификации Калинская поспорит с победительницей поединка Клэр Лю (США) — Тереза Мрдежа (Хорватия).
В квалификации Уимблдона также сыграют россиянки Наталья Вихлянцева, Софья Жук, Варвара Флинк, Людмила Самсонова, Валентина Ивахненко, Анна Блинкова и Валерия Савиных.
Российские теннисистки узнали соперниц в квалификации Уимблдона
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