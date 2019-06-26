Шарапова выложила фото с центрального корта Уимблдона

Россиянка Мария Шарапова опубликовала фотографию из Лондона, где на следующей неделе стартует Уимблдон. Напомним, 32-летняя теннисистка является двукратной чемпионкой травяного мэйджора.



«Нет ничего, что сравнилось бы с этим», — так Мария подписала фото в своём «инстаграме».

32-летняя спортсменка получила повреждение в январе на St. Petersburg Ladies Trophy. Мария не смогла выступить на «Ролан Гаррос», полностью пропустив грунтовый сезон—2019.



Вернулась на корт Мария на травяных соревнованиях Mallorca Open, где выиграла лишь один матч — во втором круге россиянка уступила Анжелике Кербер из Германии.



В 2019 году Шарапова приняла участие в четырёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из 10 сыгранных матчей она победила в семи. На Открытом чемпионате Австралии Мария дошла до четвёртого круга, где проиграла хозяйке соревнований Эшли Барти.