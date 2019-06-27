Кар. Плишкова: Александрова может быть опасной

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Истбурне под вторым номером, рассказала об ожиданиях от четвертьфинального матча с россиянкой Екатериной Александровой.

В третьем круге уроженка Лоуни разгромила бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 6:2. Соперница Екатерины, Елена Остапенко из Латвии, из-за травмы снялась при счёте 3:6, 1:2.

«Мы встречались лишь однажды, но раньше тренировались вместе несколько раз. Я знаю, что она может быть опасной.

Александрова выполняет плоские удары очень быстро. Но если я продолжу играть так же, то, наверное, счёт не будет таким же, как в игре с Мертенс, но всё должно быть нормально", — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

Екатерина и Каролина встречались в 2017 году на «Ролан Гаррос». Победу в том матче одержала Плишкова со счётом 6:2, 4:6, 6:3.