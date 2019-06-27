Кар. Плишкова: Александрова может быть опасной

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Истбурне под вторым номером, рассказала об ожиданиях от четвертьфинального матча с россиянкой Екатериной Александровой.
В третьем круге уроженка Лоуни разгромила бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 6:2. Соперница Екатерины, Елена Остапенко из Латвии, из-за травмы снялась при счёте 3:6, 1:2.
«Мы встречались лишь однажды, но раньше тренировались вместе несколько раз. Я знаю, что она может быть опасной.
Александрова выполняет плоские удары очень быстро. Но если я продолжу играть так же, то, наверное, счёт не будет таким же, как в игре с Мертенс, но всё должно быть нормально", — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.
Екатерина и Каролина встречались в 2017 году на «Ролан Гаррос». Победу в том матче одержала Плишкова со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
- 27 июня 2019
-
10:18
-
09:55
-
09:21
-
09:13
- 26 июня 2019
-
23:55
-
23:15
-
22:40
-
22:10
-
21:05
-
20:41
-
20:09
-
19:44
-
18:36
-
18:20
-
18:03
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:24
-
15:43
-
15:26
-
13:58
-
13:23
-
13:10
-
13:08
-
12:11
-
10:45
-
10:37
-
10:13
-
09:58
-
09:06
- 25 июня 2019
-
23:57
-
22:32
-
21:56
-
19:13