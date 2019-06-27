Россиянки Блинкова и Самсонова не смогли пробиться в основную сетку Уимблдона

Российские теннисистки Анна Блинкова и Людмила Самсонова проиграли свои матчи в финале отборочного турнира Уимблдона (Лондон) и не выступят на травяном турнире «Большого шлема».

Блинкова в решающей встрече квалификации уступила Терезе Мартинцовой За 2 часа 17 минут чешская теннисистка не без труда склонила чашу весов в свою пользу, одолев россиянку со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Самсонова без особой борьбы за 1 час и 13 минут в двух сетах проиграла бельгийке Янине Викмайер со счётом 4:6, 3:6.

Ранее другие российские теннисистки — Анна Калинская и Варвара Флинк — одержали победы в финале отборочного турнира Уимблдона. Их соперницы по первому кругу основной сетки станут известны позднее. Уимблдон будет проходить в Лондоне с 1 по 14 июля.