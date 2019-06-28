Надаль проиграл второй матч на траве из двух проведённых в этом сезоне

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль продолжает подготовку к главному травяному турниру года Уимблдону. Вслед за поражением, которое он потерпел от хорвата Марина Чилича, сегодня испанец не сумел обыграть француза Люку Пуи — 3:6, 6:4, 5:10.



Матч состоялся в рамках выставочного турнира в Хёрлингеме (Великобритания). Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Надаль дважды упустил свою подачу, взяв один гейм на подаче соперника.



Напомним, сегодня, 28 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона. Первым соперником Надаля, посеянного под третьим номером, станет японец Юити Сугина. Пуи на старте соревнований сыграет с соотечественником Ришаром Гаске.

Напомним, Надаль отказался от выступлений в официальных травяных турнирах в ходе подготовки к Уимблдону.