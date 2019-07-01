Чесноков: Шарапова 100 лет не играла, но пройти Пармантье должна

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления россиянок на Уимблдоне.
«Шарапова сто лет не играла. Мало быть в хорошей форме — нужно быть ещё и здоровой. Вот она приехала в Петербург на турнир и выбыла на четыре месяца. При этом я считаю, что Шарапова должна пройти Пармантье.
Кузнецовой часто в первом круге попадаются сильные соперницы. На этот раз ван Эйтванк, и это не подарок. Бельгийка хорошо подаёт и играет на траве. Что касается Касаткиной, то ей надо защищать прошлогоднее достижение, когда она дошла до четвертьфинала турнира. В этом году она не так уверенно играет», — цитирует Чеснокова РБК.
Среди фаворитов женского турнира Чесноков выделил Каролину Плишкову, Анжелику Кербер и Серену Уильямс.
«Также Эшли Барти нереально играет, такое чувство мяча», — отметил Чесноков.
В мужской сетке соревнований Андрей выделил Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.
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