Чесноков: Шарапова 100 лет не играла, но пройти Пармантье должна

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления россиянок на Уимблдоне.

«Шарапова сто лет не играла. Мало быть в хорошей форме — нужно быть ещё и здоровой. Вот она приехала в Петербург на турнир и выбыла на четыре месяца. При этом я считаю, что Шарапова должна пройти Пармантье.



Кузнецовой часто в первом круге попадаются сильные соперницы. На этот раз ван Эйтванк, и это не подарок. Бельгийка хорошо подаёт и играет на траве. Что касается Касаткиной, то ей надо защищать прошлогоднее достижение, когда она дошла до четвертьфинала турнира. В этом году она не так уверенно играет», — цитирует Чеснокова РБК.

Среди фаворитов женского турнира Чесноков выделил Каролину Плишкову, Анжелику Кербер и Серену Уильямс.

«Также Эшли Барти нереально играет, такое чувство мяча», — отметил Чесноков.

В мужской сетке соревнований Андрей выделил Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис? Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.