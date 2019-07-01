Халеп обыграла Саснович на Уимблдоне, отыгравшись с 2:5 во втором сете

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Александры ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Во втором сете Симона уступала 2:5 и сумела выиграть 5 геймов подряд.
За выход в третий круг Халеп поспорит с победительницей поединка Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Джесика Пегула (США).
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Александра Крунич (Сербия) — 7:5, 6:2.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финала она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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