Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Халеп обыграла Саснович на Уимблдоне, отыгравшись с 2:5 во втором сете

Халеп обыграла Саснович на Уимблдоне, отыгравшись с 2:5 во втором сете
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Александры ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Во втором сете Симона уступала 2:5 и сумела выиграть 5 геймов подряд.

За выход в третий круг Халеп поспорит с победительницей поединка Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — Джесика Пегула (США).

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Александра Крунич (Сербия) — 7:5, 6:2.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финала она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

01 июля 2019 года, понедельник. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
7
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Александра Саснович
36
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
1 2 3
           
6 7  
4 5  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 15:20 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
68
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 0
Александра Крунич
113
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 2 3
           
7 6  
5 2  
           
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент