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Действующая чемпионка US Open и Australian Open проиграла на старте Уимблдона

Действующая чемпионка US Open и Australian Open проиграла на старте Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Уимблдоне под вторым номером, не смогла выйти во второй круг. Бывшая первая ракетка мира неожиданно уступила Юлии Путинцевой из Казахстана со счётом 6:7 (4:7), 2:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

В активе Осаки 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Путинцева трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Путинцева поборется со швейцаркой Викторией Голубич, которая стартовала с победы над Игой Свёнтек из Польши — 6:2, 7:6 (7:3).

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

01 июля 2019 года, понедельник. 17:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 0
Наоми Осака
2
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 2  
           
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