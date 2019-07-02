Пармантье после победы над Шараповой показала лунную походку
Французская теннисистка Полин Пармантье не сдерживала радостных эмоций после матча первого круга Уимблдона с россиянкой Марией Шараповой. Мария при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 отказалась от продолжения борьбы.
По окончании встречи Пармантье поблагодарила зрителей за поддержку и показала лунную походку.
В следующем раунде француженка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур – 6:2, 7:5.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон завершится 14 июля.
Видео доступно в "твиттере" Ashish TV Slams.
Все было хорошо, но недолго. Печаль Шараповой на Уимблдоне
От победы Марию Шарапову отделяли всего два точных удара. Происходящее дальше вспоминать не хочется.
- 2 июля 2019
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