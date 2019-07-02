Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Пармантье после победы над Шараповой показала лунную походку

Пармантье после победы над Шараповой показала лунную походку
Теннис / Уимблдон 2019 0

Французская теннисистка Полин Пармантье не сдерживала радостных эмоций после матча первого круга Уимблдона с россиянкой Марией Шараповой. Мария при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 отказалась от продолжения борьбы.

По окончании встречи Пармантье поблагодарила зрителей за поддержку и показала лунную походку.

В следующем раунде француженка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур – 6:2, 7:5.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон завершится 14 июля.

Видео доступно в "твиттере" Ashish TV Slams.

Все было хорошо, но недолго. Печаль Шараповой на Уимблдоне
От победы Марию Шарапову отделяли всего два точных удара. Происходящее дальше вспоминать не хочется.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент