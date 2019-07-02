Уимблдон. Шарапова против Серены. Кто победит раньше. LIVE!
Все главные фишки и события, интересные матчи, фото, видео и результаты второго дня Уимблдона – в трансляции «Чемпионата» из Лондона.
Мужчины. Сетка
Женщины. Сетка
ОНЛАЙН ДНЯ
10:30. Добрый день, уважаемые поклонники теннис. Во второй день Уимблдона вступают в борьбу главные силы – самая именитая российская теннисистка Мария Шарапова и самая титулованная из современных теннисисток Серена Уильямс. Кроме того, в этот день сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Андрей Рублёв и многие другие. За всеми интересными событиями дня мы будем следить в нашем лайве дня. Старт совсем скоро!
- 2 июля 2019
-
11:13
-
11:03
-
10:22
-
09:50
-
09:49
-
09:33
-
09:14
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:09
- 1 июля 2019
-
23:58
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:37
-
22:15
-
22:11
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
17:46
-
17:27
-
16:56
-
16:26
-
16:20
Партнерский контент