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Уимблдон 2019: старт Шараповой, все матчи дня, трансляция из Лондона 2 июля

Уимблдон 2019
«Чемпионат»
Уимблдон. Шарапова против Серены. Кто победит раньше. LIVE!
Все главные фишки и события, интересные матчи, фото, видео и результаты второго дня Уимблдона – в трансляции «Чемпионата» из Лондона.
Теннис / Уимблдон 2019 0

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ОНЛАЙН ДНЯ

10:30. Добрый день, уважаемые поклонники теннис. Во второй день Уимблдона вступают в борьбу главные силы – самая именитая российская теннисистка Мария Шарапова и самая титулованная из современных теннисисток Серена Уильямс. Кроме того, в этот день сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Андрей Рублёв и многие другие. За всеми интересными событиями дня мы будем следить в нашем лайве дня. Старт совсем скоро!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Clive Mason/Getty Images

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