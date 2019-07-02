Уимблдон. Шарапова против Серены. Кто победит раньше. LIVE!

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ОНЛАЙН ДНЯ



10:30. Добрый день, уважаемые поклонники теннис. Во второй день Уимблдона вступают в борьбу главные силы – самая именитая российская теннисистка Мария Шарапова и самая титулованная из современных теннисисток Серена Уильямс. Кроме того, в этот день сыграют Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Андрей Рублёв и многие другие. За всеми интересными событиями дня мы будем следить в нашем лайве дня. Старт совсем скоро!