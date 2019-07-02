Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррей объявил, что сыграет в миксте Уимблдона с Сереной Уильямс

Энди Маррей объявил, что сыграет в миксте Уимблдона с Сереной Уильямс
Теннис / Уимблдон 2019 0

Британский теннисист Энди Маррей определился со своей партнёршей по дуэту в смешанном разряде Уимблдона. 32-летний уроженец Глазго будет выступать с американкой Сереной Уильямс, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

С. Уильямс заявилась в микст впервые с 1998 года — тогда она играла вместе с белорусом Максимом Мирным.

Ранее Маррей заявил, что многие теннисистки отказали ему в игре в паре. Так, первая ракетка мира Эшли Барти отвергла предложения британца дважды. Также не согласилась выступать с Марреем лидер парного рейтинга Кристина Младенович из Франции. Партнёром Энди по игре в парном Уимблдоне будет француз Пьер-Юг Эрбер.

Действующими чемпионами Уимблдона в смешанном разряде являются австриец Александр Пейя и американка Николь Меличар.

Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга
Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент