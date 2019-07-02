Энди Маррей объявил, что сыграет в миксте Уимблдона с Сереной Уильямс

Британский теннисист Энди Маррей определился со своей партнёршей по дуэту в смешанном разряде Уимблдона. 32-летний уроженец Глазго будет выступать с американкой Сереной Уильямс, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
С. Уильямс заявилась в микст впервые с 1998 года — тогда она играла вместе с белорусом Максимом Мирным.
Ранее Маррей заявил, что многие теннисистки отказали ему в игре в паре. Так, первая ракетка мира Эшли Барти отвергла предложения британца дважды. Также не согласилась выступать с Марреем лидер парного рейтинга Кристина Младенович из Франции. Партнёром Энди по игре в парном Уимблдоне будет француз Пьер-Юг Эрбер.
Действующими чемпионами Уимблдона в смешанном разряде являются австриец Александр Пейя и американка Николь Меличар.
- 2 июля 2019
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